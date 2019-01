Freudenstadt Wahnvorstellungen: Mann rastet in Bank aus

"Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihnen ein Kugelschreiber im Hals steckt?" – mit diesen Worten soll ein 29-Jähriger aus einer Kreisgemeinde die Mitarbeiter der Kreissparkasse Freudenstadt in der Filiale am Marktplatz am 11. Mai 2017 bedroht haben.

Eine Mitarbeiterin soll er außerdem zuvor schlimm beleidigt haben und einen Kugelschreiber mit Beschwerung in ihre Richtung und gegen eine Tür geworfen haben, weil seine Bankkarte eingezogen worden war. "Das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben bisher passiert ist", sagte die Betroffene vor Gericht: "Ich hatte schreckliche Angst." Nach einem Wortgefecht und dem Demolieren eines Schirmständers soll der Angeklagte die Sparkasse mit zwei Kugelschreibern und der Brille eines Bankmitarbeiters verlassen haben.

Die Polizei konnte ihn wenig später in der Peters-Tiefgarage festnehmen und seine Beute in einem Gebüsch vor der Tiefgarage sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Bedrohung in Tateinheit mit Beleidigung und Nötigung in zwei tateinheitlichen Fallen vor. Die Verhandlung gab Einblicke in die Hintergründe der Tat. So soll der Angeklagte seit seinem 25. Lebensjahr an einer endogenen Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis leiden. Wie er, sein Stiefvater und sein Betreuer vor Gericht aussagten, äußert sich diese Psychose immer wieder in Wahnvorstellungen.