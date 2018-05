Freudenstadt Wahlen bringen einige Veränderungen

Freudenstadt. Vorsitzender Norbert Pietsch begrüßte zur Versammlung unter anderen den ersten Landesbeamten Reinhard Geiser. Geiser richtete Grüße von Landrat Klaus Michael Rückert aus, der verhindert war.

In seinem Rückblick ging Norbert Pietsch auf die vielfältigen Aktivitäten des Kreisseniorenrats in den vergangenen zwei Jahren ein. So fanden unter anderem 16 Vorstandssitzungen statt. Aktivitäten des Vereins waren unter anderem die Teilnahme an der Bürgermesse, an Kreistagssitzungen und die Unterstützung der Kommunen. So wurden Veränderungen und Chancen, die sich durch den demografischen Wandel ergeben, beleuchtet. Weitere Themen, mit denen sich der Kreisseniorenrat befasste, waren die Verbesserung des Altersbilds in der Öffentlichkeit, Gesundheit, Bewegung und Ernährung, soziale Teilhabe und Vorsorge.

Auch Coaching-Projekte wie zum Beispiel das Fahrertraining wurden in Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen (Calw/Rastatt) angegangen. Im Bereich Wohnen war der Kreisseniorenrat an der Zertifizierung von seniorenfreundlichen Handwerksbetrieben beteiligt. Außerdem engagierte er sich mit Vorträgen und Beratung in Sachen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Dazu gibt es neben Musterformularen auch die Broschüre "Vorsorge für alle Fälle". Im Bereich Mobilität zeigte der Kreisseniorenrat Barrieren auf und mahnte deren Abbau an. Neben dem großen Seniorennachmittag stand auch ein Besuch im Europaparlament in Straßburg an.