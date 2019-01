Freudenstadt Vorstand ist wieder komplett

Organisation auf Prüfstand

Laut Walz gehe mit dem personellen Wechsel an der Spitze zunächst keine größere Veränderung einher. Gleichwohl leite die Personalie auch einen "teilweisen Generationswechsel" an der Spitze der Bank ein. Gemeinsam wolle die neue Doppelspitze die Gesamtorganisation der Bank im Verlauf des Jahres auf den Prüfstand stellen. Dies sei zehn Jahre nach der Fusion der Banken von Horb, Freudenstadt, Glatten und Wittendorf notwendig. Das Geschäft habe sich verändert, so Walz. So habe die Frequenz in den Filialen abgenommen, der Trend gehe verstärkt Richtung digitale Bankgeschäfte.

Die Volksbank Horb-Freudenstadt hat laut Bilanz von 2017 rund 18 100 Mitglieder und beschäftigte 143 Mitarbeiter. Davon waren 13 Lehrlinge oder Studenten. Das Institut hat 13 Geschäftsstellen und betreute ein Kundenvolumen von 1,53 Milliarden Euro. Kredite standen im Gesamtwert von 394 Millionen Euro in den Büchern, dazu Einlagen von 635 Millionen Euro. Die Bilanzsumme betrug zum Ende des Jahres 2017 etwa 814 Millionen Euro.