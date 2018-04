Freudenstadt Vorhang hebt sich – auch zum Balztanz?

Am Freitag, 4. Mai, hebt sich der Vorhang wieder für die Führung "Nationalpark in vier Akten" . Natur und Kunst sind hier eng verwoben, heißt es in der Ankündigung. Unterwegs gibt es nicht nur Informationen zur Natur, sondern auch die eine oder andere schauspielerische Überraschung. Die Führung dauert rund drei Stunden und eignet sich für Erwachsene und für Kinder ab zehn Jahren. Anmeldeschluss ist der 3. Mai, 13 Uhr. Treffpunkt zur Führung ist um 18 das Nationalparkzentrum Ruhestein. Bei Dauerregen fällt die Tour aus.

Eine Exkursion zur Balzzeit der Schnepfen gibt es ebenfalls am Freitag, 4. Mai, von 20.30 bis 22.30 Uhr. Anmeldeschluss ist der 3. Mai, 13 Uhr. Die Schnepfe zählt zu den "heimlichen Waldbewohnern". Es gebe nur wenige Gelegenheiten im Jahr, an denen Besucher sie mit etwas Glück entdecken können: während der Balz bei ihren auffälligen Balzflügen. Start ist am Parkplatz Zollstock (B 500)

Auf eine informative Tour auf dem Schliffkopf über die Grinden , die "wilden Weiden" des Nationalparks, führt am Samstag, 5. Mai, eine Exkursion, die sich besonders an Familien richtet. Treffpunkt: Bushaltestelle Schliffkopf (B 500) Anmeldeschluss für die Tour, die von 14.15 bis 17.15 Uhr dauert, ist der 4. Mai, 13 Uhr.