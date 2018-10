Freudenstadt Von wegen Volksmusik im Bierzelt

"Fantasia Veneziana" von Gian Piero Reverberi und Laura Giordana entführte das Publikum in die Welt rund um Venedig. Leicht und locker entfachte das Rondo italienisches Flair. Einer der Höhepunkte war das "Ave Maria" von Bach. Kornelia Scheliga führte als Moderatorin gekonnt durch das Programm und erzählte, dass das "Ave Maria" als Schallplatte mit auf dem Weg in die Unendlichkeit sei – an Bord der Sonde Voyager und hoffentlich irgendwann von jemand auf einem anderen Planeten gehört werden.

Die "Sinfonia Barocco" von Ted Huggens erzählte Geschichten. Eine Tonreihe erklang – die andere antwortete. Die "Bohemian Rhapsody" von Queen wurde schon in vielen Variationen und auf vielen Musikinstrumenten gespielt. Aber dass sie auf dem Akkordeon so eine Fülle haben würde, war wohl für alle überraschend. Das sicher nicht einfache Stück zeigte das ganze Können der Musiker.

Publikum erklatscht sich eine Zugabe

Bei "Lord of the Dance" von Ronan Padraig Hardimann konnte man kaum die Füße stillhalten und musste mitklatschen. Das Publikum tobte und erklatschte sich eine Zugabe. Bei "Music was my first Love" von John Miles war es dann um das Publikum vollends geschehen. Alle Solisten spielten bei dem Stück mit, und es löste Gänsehaut beim Zuhörer aus. Gerne hätte das Publikum wohl noch mehr Zugaben gehört, aber Dirigent Waldemar Scheliga schickte die Gäste mit den Worten "Wenn es am schönsten ist, sollte man gehen" liebevoll nach Hause.