Freudenstadt Von Percy Sledge bis Udo Jürgens

Eine Premiere gab es nach der Pause mit einem Medley aus Liedern von Bert Kempfert und Glenn Miller. Das sei so noch nie von einem Mundharmonikaorchester gespielt worden, erläuterte Dannecker. Dabei kamen die Solisten aus den Reihen des Orchesternachwuchses. Mit dem "Sabre Dance" von Aram Chatschaturjan übertraf sich das Orchester selbst. Mit einem unglaublichem Tempo spielten die Musiker das schwere Stück, und das völlig begeisterte Publikum belohnte diesen Auftritt mit anhaltendem Applaus.

Mit Medleys von Simon and Garfunkel, der Spider Murphy Gang, "Best of the 70s" und Country and Western begeisterten die Musiker das Publikum, das mitklatschte, mitsang und sichtlich aus dem Häuschen war. Nicht enden wollender Applaus war der Lohn für die Musiker, die die Begeisterung mit einer Zugabe belohnten.

Hans-Joachim Greschner dankte zwischen den Zugaben Werner Reiser von den Rotariern nochmals für den Einsatz und übergab ihm eine Mundharmonika. Am Ausgang waren Spendenboxen aufgestellt. Werner Reiser füllte die erste Box schon mal mit 500 Euro von den Rotariern.