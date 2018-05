Freudenstadt Von Doping, Eifersucht und Geldgier

Im kulinarischen Wanderhimmel

Leix entführte die Gäste in den kulinarischen Wanderhimmel. Denn Kommissar Oskar Lindt und seine Frau machen Urlaub, und das geht natürlich wunderbar im Schwarzwald. Aber was wäre ein Krimi ohne Leiche? Diese wird, zum Leidwesen von Frau Lindt, gleich am Anfang des Urlaubs von der Murg angespült.

Alle Bemühungen von Frau Lindt, ihren Mann davon abzuhalten, in diesem Fall zu ermitteln und das Schnüffeln doch bitte den örtlichen Kollegen zu überlassen, laufen ins Leere. So hat doch Oskar Lindt den Toten noch am Abend vor seinem Tod in betrunkenem Zustand erlebt. Früh am Morgen wird er von dessen Frau beinahe überfahren und bekommt noch vor dem Frühstück eine Unterhaltung seines Wirts und der Frau mit. Nach diesen sich überschlagenen Ereignissen findet sich Oskar Lindt in den Wirren von Eifersucht und Geldgier wieder.

Zum Schluss konnten noch Fragen an die Autoren gestellt werden, zudem signierten Leix und Graf Bücher und Autogrammkarten.

Abschließend dankte Helga Seitz den Autoren, den Zuhörern und dem Denkmalverein für den rundum gelungenen Abend.