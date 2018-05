Freudenstadt Volleyball-Abteilung wird 50 Jahre alt

Kurt Fischer wurde für seine langjährige Vereinsarbeit mehrfach vom Württembergischen Landessportverbund (WLSB) ausgezeichnet. In Vertretung von Oberbürgermeister Julian Osswald überbrachte der ehemalige Bürgermeister Gerhard Link Glückwünsche. Er überreichte anschließend Kurt Fischer und seiner Frau Beate Thordsen-Fischer, der stellvertretenden Vorsitzenden des TSV, ein Präsent. Danach richtete Jürgen Handte, Vizepräsident des Volleyball-Landesverbands Württemberg, ebenfalls Gruß- und Dankesworte an Kurt Fischer und betonte, dass der Volleyball eine feste Größe in Freudenstadt sei.

Zum Schluss nahm der Präsident des Sportkreises Freudenstadt, Alfred Schweizer, noch eine außergewöhnliche Ehrung vor. Er übergab die höchste Auszeichnung im Sportkreis Freudenstadt, den Ehrenbrief, an Kurt Fischer. Nach 42 Jahren im Einsatz als Funktionär und als Abteilungsleiter geht Kurt Fischer in den "Sport-Ruhestand". Als Nachfolgerin tritt Damaris Scheerer in die Fußstapfen von Kurt Fischer.

Nachdem die Damenmannschaft in der Saison 2016/17 in die A-Klasse aufgestiegen ist, hat sich der Volleyballverein mit dem Gewinn der Vize-Meisterschaft in der A-Liga der Herrenmannschaft ein eigenes Jubiläumsgeschenk gemacht.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Ana-Maria Falan (Violine) und Julia-Laura Andrei (Klavier).