Freudenstadt Vögele wird ab Herbst zu Miller & Monroe

Für den Umbau wird die Filiale aller Voraussicht nach kurzfristig geschlossen. Über das genaue Timing gebe es aber noch keine Informationen. Sicher sei aber, dass die bisherigen Angestellten in der Filiale übernommen werden. Das gelte für alle Vögele-Filialen in Deutschland, in denen im Schnitt etwa acht Angestellte arbeiten.

Die niederländische Firma Vidrea Retail BV hatte im April Charles Vögele Deutschland gekauft und damit die gut 180 Filialen übernommen (so etwa auch in Balingen). In den Niederlanden hat die Firma bereits 72 Filialen übernommen und stellt diese auf das Konzept "Miller & Monroe" um.