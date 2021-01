Freudenstadt Vier weitere Senioren sterben

Stand Mittwoch gab es 294 (plus neun) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden, so das Landratsamt. Seit März wurden insgesamt 2978 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2596 (plus 28).

"Leider sind vier weitere positiv getestete Personen in fortgeschrittenem Alter mit Vorerkrankungen verstorben, die Gesamtzahl erhöht sich dadurch auf 88", so das Landratsamt weiter.