Freudenstadt Viele Freundschaften geschlossen

Doch nicht nur der Pilger denkt an die 16 Mädchen und Jungen einer Gruppe der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn, für die er unterwegs ist. Kürzlich überreichte Yvonne Fauster, Oberärztin an der Frauenklinik im Freudenstädter Krankenhaus, eine Spende über 1573 Euro an Gruppenleiterin Heide Wagner-Aescht. Das Geld hatten knapp 50 Erwachsene und 15 Kinder, Gäste bei der Feier zu ihrem runden Geburtstag, gespendet, wie Yvonne Fauster erzählt. Die Ärztin zählt zusammen mit Chemo-Schwester Silke am Krankenhaus und Eigensinn-Chef Hans-Martin Haist zu den Initiatoren der Schmetterlingsgruppe. Eigentlich geschah das eher zufällig. Yvonne Fauster hatte gute Erfahrungen in der Klinik gemacht, wenn krebserkrankte Patientinnen und Mütter ihre Erfahrungen, ihre Gefühle, Ängste und Erfolge an jüngere Patientinnen weitergaben. Auch die Sorgen um ihre oft noch kleinen Kinder und den Umgang mit ihren Sorgen. "Es ist ja schön und gut, was wir Ärzte tun, aber diese gelebten Erfahrungen und Tipps, auch über den Umgang mit ihren Kindern, für die oft eine Welt zusammenbricht, können wir so nicht leisten", so Fauster. Aus dem vertrauensvollen Kontakt zwischen den Patientinnen entwickeln sich nicht selten feste Freundschaften.

Der nächste Schritt lag nahe: Ein sicherer, behüteter und fachlich betreuter Platz für Kinder schwer erkrankter Eltern, wo sie sich im Spiel in der Werkstatt oder beim Erleben in der Natur austauschen können. Dort, so Fauster, können sie sich unter Gleichaltrigen öffnen, von ihrem Kummer erzählen, und da können dann auch Therapeuten ansetzen.

Yvonne Fauster weiß, dass die Schmetterlingsgruppe auf Spenden angewiesen ist. Und das weiß auch Frank Derricks, der sich über jede derartige Aktion freut. Übrigens: Yvonne Fausters Ehemann Matthias Reifer weiß das auch. Er hatte bereits vor zwei Jahren den Spendenerlös aus seinem runden Geburtstag an die "Schmetterlinge" überwiesen.