Freudenstadt Viele Feiern zum Jugendsonntag

Im Dekanat Freudenstadt finden folgende Jugendgottesdienste statt: Samstag, 24. November: 18 Uhr St. Martin in Pfalzgrafenweiler und 18.30 Uhr St. Konrad in Grünmettstetten. Sonntag, 25. November: 10.30 Uhr St. Georg in Eutingen-Rohrdorf, 11 Uhr St. Maria Königin in Baiersbronn, 17 Uhr Taborkirche in Freudenstadt und 18 Uhr St. Johann Baptist in Rexingen.