Freudenstadt Viel Herzblut steckt in Stadtkapelle

"Es gab so viele tolle Momente", sagt Rainer Neher, wenn man ihn nach den Höhepunkten seiner Dirigentenlaufbahn fragt. Auftritte in der Partnerstadt Courbevoie, in Spanien oder Brasilien gehören dazu und natürlich die Kameradschaft innerhalb des Orchesters. "Wenn man emotional was bewegen kann, ist es immer ein Höhepunkt", betont Neher. Er habe immer wieder versucht, neue Akzente zu setzen. Doch Rainer Neher war nicht nur Dirigent. Er hat viele Stücke arrangiert und komponiert, wie beispielsweise die Schlussnummer "Musikerherzen" des jüngsten Jahreskonzerts. Einen Marsch hat Neher dem Mäzen der Stadtkapelle, Gerhard Schuler, gewidmet.