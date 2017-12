Freudenstadt Viel Bewegung und neue Vokabeln

Freudenstadt. "Spreizen und verstecken", weist DRK-Lehrbeauftragte Sabine Breuninger die rund 15 Frauen und Kinder aus verschiedenen Ländern an. Beim Asyl-Café werden den Teilnehmern verschiedene Fertigkeiten vermittelt.

Ein Aufruf des Asyl-Freundeskreises an alle Bürger, sich zu engagieren, brachte Sabine Breuninger auf die Idee, das Leben dieser Frauen durch Bewegung aufzulockern und mit Freude zu erfüllen. "Das Angebot wird gerne angenommen", sagt Sabine Breuninger. Die Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern wie aus der Türkei, Syrien, dem Irak und weiteren Ländern nehmen nicht nur am Bewegungsprogramm teil. Nebenbei lernen sie die deutsche Sprache auf eine andere Art und Weise kennen, heißt es in der Mitteilung des DRK-Kreisverbands.

"Verstecken", zeigt Zeinab auf ihren Daumen. Sabine Breuninger macht es vor: Der Daumen wird in der Faust versteckt, beim nächsten Mal werden alle Finger gespreizt. Die Teilnehmer sprechen die deutsche Anweisung nach.