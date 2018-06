Freudenstadt Video ganz in Eigenregie produziert

Das Lied "Fallin’" besticht durch seinen absoluten Ohrwurmcharakter. Bereits nach einmaligem Hören kann man den Refrain mitsingen oder -pfeifen. "Der Song ist fester Bestandteil unseres Live-Programms", sagt Gitarrist Matthias Brendle. "Uns war nach den Konzerten in 2016 und 2017 klar, dass wir eine moderne Version dieses Klassikers aufnehmen und veröffentlichen wollten. Was wir dann auch prompt in die Tat umgesetzt haben."

Live beim Woodrock-Festival

Am morgigen Freitag ist die Single auf den gängigen Online-Plattformen erhältlich. Zusätzlich plant die Band einen limitierten kostenlosen Download über die eigene Homepage. Auch live gibt es "Crekko" an diesem Wochenende zu sehen. Beim Woodrock-Festival in Dobel spielen sie die Co-Headliner Position am Samstagabend. Anlässlich der Veröffentlichung von "Fallin’" verlost Crekko auch fünf Freikarten für den Festival-Samstag in Dobel inklusive Meet & Greet mit der Band. Die ersten fünf User, die am Freitag das Musikvideo auf Facebook teilen, erhalten jeweils ein Ticket.

Am Sonntag, 24. Juni, kann man die Rocker bereits wieder auf dem Rottenburger Stadtfest erleben.

Weitere Informationen: Crekko Booking/Kontakt Marco Selter, Telefon 0177/ 7 19 80 80, E-Mail an booking@crekko.de; Web www.crekko.de.