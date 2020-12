Kreis Freudenstadt. Die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (VGF) schränkt nach Weihnachten ihr Angebot auf einigen Linien ein. Grund seien die gestiegenen Zahlen in der Corona–Pandemie und der wieder verschärfte Lockdown nach Weihnachten. Die Busunternehmen müssten "Maßnahmen zum Schutz aller ergreifen". So werden die Freizeitlinien F 2 und F 11 sowie die Werktagslinien 12 und 21 eingeschränkt. Die Linie F 11 und die Linie 21 von Baiersbronn Richtung Mummelsee fährt ab Montag, 28. Dezember, nur noch bis Buhlbach. Die Linie F2 von Freudenstadt zum Mummelsee fährt ab Donnerstag, 31. Dezember, nur noch bis Skistadion Kniebis. Bei der Linie 12 entfallen ab Montag, 28. Dezember, die Fahrten zum Mummelsee und zurück. Fahrgäste, die an Wochentagen mit dem Bus zum Kniebis fahren wollen, können die Linie 7266 nutzen.