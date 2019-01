Freudenstadt Vesperkirche: Tische zum Start voll besetzt

Außerdem gibt es in der Vesperkirche noch weitere kostenlose Angebote. So besteht an mehreren Tagen die Gelegenheit eines kostenlosen Friseurbesuchs. Erstmals wird in diesem Jahr parallel zu der Vesperkirche am 25. und am 31. Januar auch eine medizinische Erstberatung angeboten. Anmeldungen für beide Angebote werden im Empfangsbereich der Vesperkirche entgegengenommen.

Vom Roten Kreuz Freudenstadt wird erstmals auch ein Fahrdienst zur Vesperkirche für Personen angeboten, die aufgrund einer Gehbehinderung keine Möglichkeit haben, alleine zu kommen. Anmelden kann man sich am Vortag unter der Telefonnummer 0177/4 97 98 03.

Täglich werden 20 Kuchen angeliefert