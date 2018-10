Freudenstadt Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Der Jahresabschluss 2017 fiel ebenfalls positiv aus. Ein Absicherungsdarlehen, das vom Landesverband erbeten worden war, hat der Kreisverband nicht benötigt und wieder zurückgegeben. Kurt Deckelnick nannte einige Beispiele, was ist in den vergangenen Jahren bewirkt werden konnte. Der komplette Fuhrpark des Kreisverbands wurde in vier Jahren erneuert. Neue Tätigkeitsfelder wurden dort aufgebaut, wo es notwendig war, zum Beispiel eine Tagespflege für Demenzkranke. Bauvorhaben an Rettungswachen in Loßburg, Horb und Schopfloch wurden realisiert.