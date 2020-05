Freudenstadt Versuchter Totschlag: Prozess startet

Die erste Schwurgerichtskammer verhandelt ein Verfahren gegen den zur Tatzeit 24-jährigen Angeklagten. Ihm wird vorgeworfen, am 21. August in Freudenstadt in alkoholisiertem Zustand einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt zu haben, wobei er dessen Tod billigend in Kauf genommen haben soll, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Der Angeklagte befindet sich seither in Untersuchungshaft.