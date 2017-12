Freudenstadt Vernissage trifft auf Trüffel

Schwarzwald mal ironisch

Merz störte es, dass sich Kunst zum Thema "Schwarzwald" häufig auf Postkartenmotive beschränkt, die eine Schwarzwaldidylle vom Vesperbrett bis zum röhrenden Hirsch darstellen. Seiner Meinung nach dürfe man "Schwarzwald" auch mal unkonventionell oder ironisch darstellen. Doch seine neue Kunstrichtung entstand eher zufällig als geplant. Da er seiner Frau ab und zu einen Gruß in Form einer Karikatur auf Papier hinterließ, sagte diese irgendwann: "Bring doch mal Comic-Elemente in Deine Malerei mit ein!" Als dann noch seine Galeristin dringend ein spezielles Bild im Hochformat benötigte, formulierte der Künstler in Eile und etwas "grätig" in seinem Atelier ein spartanisch naives Strichmännchen.

Schmunzelnd erinnert sich der Künstler an den Moment, als er spürte, dass es sich hier um mehr als triviale Pinselquälerei handelte, vielmehr öffnete sich in ihm seine alte Spielzeugkiste und es entstanden weitere "Bolle" – einer "grätiger", als der andere. Als "Mahnmal" für übellaunige Momente hob er die Kunstserie "Grätige Bolle" aus der Taufe und meldete sie als Markenlabel an. Zwischenzeitlich haben einige "Grätige Bolle" das Licht der Welt erblickt und sind unter www.graetigebolle.de zu ­finden.