Freudenstadt. Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto auf der Fahrt vom Marktplatz in Richtung Promenadenplatz nach links von der Loßburger Straße abgekommen und hat an einer Querungshilfe einen Schneeleitpfahl und ein Verkehrszeichen überfahren. Dies teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.