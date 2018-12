Freudenstadt Vergewaltigungs-Prozess: Zeugin bricht zusammen

Ganz anders ist es dann bei der nächsten Zeugin, ein junges Mädchen, heute 15, es sprudelt förmlich aus ihr heraus. Auch sie war auf dem Motorradfest gewesen, man habe zusammengesessen und getrunken, mit einmal sei ihr aufgefallen, dass das Opfer nicht mehr dabei war. Kurz darauf habe sie vom Opfer einen Anruf erhalten. Das Mädchen habe geweint, sie sei irgendwo in einem Bauwagen, es sei dunkel, sie habe ihre Hose nicht mehr an. Vor dem Bauwagen, so die Zeugin weiter, habe sie dann die beiden Angeklagten gesehen.

Doch das junge Mädchen redet wie ein Wasserfall, nicht immer unterscheidet sie genau, was sie selbst gesehen oder was sie nur gehört hat. Bei der späteren Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit bricht die Zeugin dann zusammen, rennt aus dem Gerichtssaal, sinkt weinend auf dem Gang in sich zusammen. Auch Richter Oliver Niefer eilt herbei, geht vor dem Mädchen in die Hocke, legt ihr die Hand auf den Arm. Doch es gibt Widersprüche und Klärungsbedarf an der Aussage des offenbar überforderten jungen Mädchens. Der Ältere der beiden Angeklagten sagt in einer Erklärung, die Zeugin habe bei ihm angerufen und gesagt, "sie wird dafür sorgen", dass beide Angeklagten ins Gefängnis kommen. Zur Polizei gegangen sei sie aber nicht.

Erst gut vier Monate nach der Tat sei es dann bei einem der Angeklagten zu einer Hausdurchsuchung gekommen, sagt eine Kriminalhauptkommissarin aus. Auch sie betont Widersprüche bei den Zeugenaussagen. Auch habe sich das Opfer nach der Tat weder den Eltern anvertraut noch habe sie einen Arzt kontaktiert.

Zuletzt ergreift Matthias Kiefer, der Vertreter des Jugendamts, das Wort. Der jüngere Angeklagte, sei sich "über die eigentlichen Konsequenzen" der Tat wohl gar nicht im klaren gewesen, sagt er. Für den Jüngeren gelte ja noch das Jugendstrafrecht, schon zuvor sei von einer Strafe von zwei Jahren auf Bewährung die Rede gewesen. Plus gemeinnütziger Arbeit, fügt Kiefer hinzu. Doch auch der ältere der beiden Angeklagten sei bei der Tat erst 18 Jahre plus einen Monat alt gewesen, auch für ihn solle doch das Jugendstrafrecht gelten, meint Kiefer. Sollte es zu einer Strafe von zwei Jahren kommen, sollte sie auf Bewährung ausgesetzt werden, sagt er. Darüber wiederum scheint Richter Niefer etwas irritiert zu sein. Am kommenden Freitag, 7. Dezember, wollen Staatsanwalt und Verteidiger plädieren – dann soll auch das Urteil fallen.