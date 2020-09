Freudenstadt Verdacht erhärtet: Brandstiftung in Stall

Man könne mit "einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" davon ausgehen, dass vorsätzlich Feuer gelegt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise zu möglichen Tätern gebe es hedoch noch nicht. "Wir ermitteln mit Hochdruck daran, den oder die Verantwortlichen ausfindig zu machen", so der Sprecher. Der Stall war in der Nacht zum Samstag niedergebrannt. Laut Landwirt Nübel starben zehn Rinder in der Brandnacht und zwei mussten am nächsten Tag eingeschläfert werden. Eine Kuh, die sich versteckt hatte wurde am Dienstag wieder gefunden.