Freudenstadt Uwe Hellstern tritt für AfD an

Nach engagiert vorgetragenen Vorstellungsreden konnte sich Klauß, 34-jähriger Technischer Betriebswirt aus Nagold-Vollmaringen, gegen Günther Schöttle und Marcus Lotzin durchsetzen, teilt die Partei mit. Klauß erhielt bereits im ersten Wahlgang 13 von 25 abgegebenen Stimmen und erreichte damit die erforderliche Mehrheit. Auf Schöttle entfielen acht, auf Lotzin zwei Stimmen. Zwei weitere Stimmen waren ungültig.

In seiner Bewerbungsrede war Miguel Klauß darauf eingegangen, dass der Schutz der Arbeitsplätze für ihn und die Landes-AfD höchste Priorität hätten. Die Grundsteuerreform bedeute für alle Bürger wohl höhere Kosten, was die AfD ablehne. Die Bevölkerung dürfe nicht weiter belastet werden, so Miguel Klauß. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses trat Schöttle von seinem Amt als Kreissprecher zurück. Lotzin, 40-jähriger IT-Leiter und Stadtrat in Altensteig, bewarb sich im Anschluss als Ersatzkandidat für den Wahlkreis 43 und wurde mit 20 von 21 Stimmen gewählt.