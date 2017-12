Freudenstadt User setzen Blumen auf Platz eins

Nordschwarzwald. Die Gewinner des Vio-Votings stehen fest – und der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ist dabei: Sein Projekt "Blühender Naturpark" überzeugte die Verbraucher und schaffte es auf Platz eins der Online-Abstimmung, zu der die Getränkemarke Vio aufgerufen hatte. Zur Wahl standen 16 Naturschutzprojekte, so genannte "Viotope", in "Nationalen Naturlandschaften", die Vio gemeinsam mit der Naturschutzorganisation Europarc Deutschland ausgewählt hat. Die zehn Projekte mit den meisten Stimmen fördert Vio mit insgesamt 150 000 Euro. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ab Frühjahr 2018.

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord setzt seinen Gewinn für das Projekt "Blühender Naturpark" ein. Auf rund 70 000 Quadratmetern werden heimische Wildblumensamen ausgesät. Sie verwandeln die Wiesen des Naturparks in ein Blütenmeer und damit in ein Insektenparadies. Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer des Naturparks: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir so viele Naturliebhaber für unser Projekt begeistern konnten. Die besten Voraussetzungen sind gegeben, die Artenvielfalt von Fauna und Flora in unserer Region auch in Zukunft zu fördern."