Freudenstadt Unterstützung zu jeder Tages- und Nachtzeit

Zurzeit deutlich weniger Anfragen

Wie die Koordinatorin berichtet, gibt es derzeit aufgrund der Pandemiesituation deutlich weniger Anfragen nach Begleitungen. Dabei ist es auch in der aktuellen Ausnahmesituation erlaubt, die Dienste der ambulanten Hospizgruppen in Anspruch zu nehmen. Gilt doch, so Vieth, dass Hospizmitarbeiter zu jeder Tages- und Nachtzeit ihren Dienst in den Kliniken verrichten dürfen, jenseits der Ein-Personen-Besuchs-Regelung. Wer im Hospizdienst mitarbeiten möchte, muss vorher eine Grundausbildung absolvieren. Auch danach sind regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen verpflichtend. Zur Konzeption der Hospizarbeit gehören zudem regelmäßige monatliche Teamabende.