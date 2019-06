Freudenstadt Unterschriftenaktion gegen Pläne in Uhlandstraße

So auf jeden Fall nicht, wie sich nun an der Unterschriftenliste zeigt, die unter anderem an Oberbürgermeister Julian Osswald, Rudolf Müller und Gemeinderäte ging. Die Anwohner nennen einige Gründe, die gegen den Plan sprechen.

Kinder, ältere Personen sowie Menschen mit Behinderung, die auf der nördlichen Straßenseite wohnen, könnten dann nicht mehr einfach die Straße überqueren. Ein behindertengerechter Zugang zu den Grundstücken auf der Nordseite wäre nicht mehr möglich, genauso würde der Zugang mit Kinderwagen oder Rollator erheblich erschwert. Die Parkflächen direkt vor den Zugängen würden dies teilweise sogar unmöglich machen. Für Fußgänger, vor allem für Kinder, würde eine unnötige Gefährdungssituation geschaffen. Die Uhlandstraße ist auch für Kinder der anliegenden Straßen Schulweg.

Im Winter müsste der Räumdienst den Schnee auf die Südseite der Straße schieben. Die Anwohner der Südseite müssten einen noch breiteren Gehweg schneefrei halten und hätten noch weniger Platz, den Schnee zur Seite zu räumen. Damit wäre es aber auch schwieriger, den Gehweg zu erreichen – insbesondere für Kinder und Personen mit Behinderung.

Mit der Zweispurigkeit würde der Verkehr zunehmen und schneller werden, befürchten die Anwohner. Dies würde wiederum zu einer erhöhten Gefährdung der Fußgänger sowie der Kinder führen. Selbst bei dem momentan desolaten Zustand der Straße werde das Tempolimit von 30 Stundenkilometern kaum eingehalten. Das würde durch den Ausbau nur schlimmer, befürchten die Anwohner.

Die hohe Verkehrsbelastung ist nach Ansicht der Anwohner nur temporär, verursacht durch die Bauarbeiten an der Stuttgarter Straße. Die Schaffung von Parkplätzen in gekennzeichneten Flächen solle mit den Anwohnern abgesprochen werden. Derzeit würden kaum Anwohner auf der Straße parken, sondern Personen, die beispielsweise beim Zahnarzt, beim Notar oder bei der AOK arbeiten oder eine dieser Einrichtungen besuchen. Die Anwohner der Uhlandstraße hätten mittlerweile meist selbst für Parkmöglichkeiten auf ihren Grundstücken gesorgt. Außerdem gebe es genügend andere Parkflächen, etwa am Ludwig-Jahn-Center, am Schwarzwaldcenter, beim Aldi, auf dem Parkplatz hinter Getränke Traub oder auf dem Dobelparkplatz.

Erhalt beider Gehwege gefordert

Ihre Lebensqualität würde mitdem Ausbau erheblich vermindert werden, fürchten die Anwohner. Bei der Uhlandstraße handele es sich um ein Wohngebiet. Der Anteil von Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung solle bei dieser Angelegenheit überdacht werden. In der Straße würden 30 Kinder, 15 Senioren und fünf Menschen mit Behinderung leben. Die Anwohner fordern den Erhalt beider Gehwege. Der Verkehrsfluss sollte eher verringert, statt erhöht werden. Dafür könnten sich auch markierte Parkflächen eignen, die versetzt auf beiden Straßenseiten angebracht werden.

Auch Hans-Martin Haist, der Vorstand der Stiftung Eigen-Sinn, die dort eine Einrichtung betreibt, ist mit den Plänen nicht zufrieden. Der Eingang zur Uhlandstraße sei erst neu gemacht worden. Ihm wäre ein verkehrsberuhigter Bereich dort viel lieber.

Die Verwaltung habe die Anwohner für Montag, 24. Juni, ins Technische Rathaus eingeladen, um mit ihnen über die Sanierung und die Umgestaltung zu reden, so Martin Gauger, der Pressesprecher der Stadt. Dabei werde man auf die bisherigen Pläne zurückgreifen. Beschlossen sei in der Sache aber noch nichts, betonte Gauger.