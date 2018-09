Freudenstadt Unterricht beginnt

Freudenstadt-Wittlensweiler/Dietersweiler. Der Unterricht an der Forchenkopfschule Wittlensweiler beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag, 10. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst. Treffpunkt ist um 8.45 an der Schule. Für die Eltern der Erstklässler findet am Donnerstag, 13. September, ab 20 Uhr der erste Elternabend statt. Die Schulleitung gibt dabei die Klassenaufteilung bekannt und stellt die Lehrer vor. Anschließend ist im jeweiligen Klassenzimmer der erste Klassenpflegschaftsabend mit der Wahl der Elternvertreter. Am Samstag, 15. September, ist um 9 Uhr in der evangelischen Kirche in Wittlensweiler ein Gottesdienst. Um 10 Uhr folgen eine Aufnahmefeier in der Erwin Hils-Halle und die erste Unterrichtsstunde für die Erstklässler.