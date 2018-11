Freudenstadt Unfall mit 2,6 Promille: Frau rammt Lkw

Gegen 13.10 Uhr war die Frau Richtung Wittlensweiler unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen der Firma Wurster und der Brücke über die Bundesstraße kam sie auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern.

Trotz des Ausweichmanövers stieß die 30-Jährige mit der linken Seite ihres Autos gegen das hintere linke Rad des Lkw. Die Kollision war so heftig, dass am Fahrzeug der Unfallverursacherin Totalschaden entstand. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin Alkohol getrunken hatte. Der nachfolgende Atemalkohltest brachte die Gewissheit: Mit rund 2,6 "geblasenen" Promille war die Frau nicht mehr fahrtüchtig.