Freudenstadt Unfall: Auto überschlägt sich an Böschung

Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr zwischen den Ausfahrten Freudenstadt Nord und Freudenstadt, direkt an der Abzweigung zum Gewerbegebiet Sulzhau. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage erklärte, wollte eine 77-Jährige mit ihrem Wagen vom Gewerbegebiet in die Bundesstraße Richtung Loßburg einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Kleinwagen eines 18-Jährigen, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Der junge Mann schaffte es zwar noch, auszuweichen. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte, überschlug sich und landete an der Straßenböschung.

18-Jähriger verletzt

Laut Polizei wurde der 18-Jährige verletzt; die Seniorin kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrer saßen alleine in ihren Fahrzeugen. Am Auto des 18-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden.