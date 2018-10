Freudenstadt Unfall: 17-Jährige von Bus erfasst und schwer verletzt

Die Jugendliche kam gegen 7.20 Uhr mit dem Bus an der Haltestelle an. Nachdem sie ausgestiegen war, ging sie zwischen dicht gedrängten Schülern auf dem Gehweg am Fahrzeug entlang. An der vorderen Ecke des Busses trat die 17-Jährige mit ihrem linken Fuß auf die Fahrbahn.

Im selben Moment fuhr in unmittelbarer Nähe ein Bus vorbei und erfasste die Schülerin. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche ins Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.