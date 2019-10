Freudenstadt Umsatzrückgang: Geschäft am Marktplatz schließt

2014 eröffnete Muna-Schwarzwald das Fachhandelsgeschäft in der Fußgängerzone in der Reichsstraße. Im Sommer 2016 erfolgte der Umzug in größere Räume am unteren Marktplatz und die Erweiterung des Sortiments. Jetzt gibt Inhaber Michael Gaisser das Geschäft auf.

"Leider sind die Umsätze in 2019 deutlich zurückgegangen, unter anderem spüren wir die nicht enden wollenden Baustellen und die häufigen Sperrungen wegen Veranstaltungen in Freudenstadt, so Gaisser in einer Mitteilung. Selbst nach Fertigstellung der Bauarbeiten an einigen Stellen in Freudenstadt sei zu beobachten, dass ein flüssiger Verkehr gezielt behindert werde. "Ein Großteil unserer Kunden kommt mit dem Auto", betont Gaisser, da die Waren eher voluminös seien und die Kunden aus der ganzen Region kommen.

Die ohnehin große Konkurrenz durch das Internet werde noch größer, wenn die Kunden sich die Waren bequem nach Hause liefern lassen können, anstatt sich immer neuen Schikanen für Autofahrer auszusetzen, so der Geschäftsmann kritisch. Hinzu komme immer höherer bürokratischer Aufwand von der Datenschutzgrundverordnung über Dokumentationspflichten bis zu ausufernden Informationspflichten im Internet, der für kleine Gewerbetreibende nicht mehr leistbar sei.