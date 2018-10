Freudenstadt Ukulelen-Orchester tritt in Klinik auf

Die "Ukulele Harmonists" sind in weitem Umkreis das einzige Orchester dieser Art. Es besteht aus 20 Musikern im Alter zwischen 18 und 76 Jahren. Begonnen hat alles mit einem Anfängerkurs, der vom Männergesangverein Harmonie in Tumlingen angeboten wurde. Danach trafen sich die Teilnehmer weiterhin zum Musizieren. Es folgten Auftritte bei Konzerten der Gesangvereine in Tumlingen und Dornstetten. Die Anfangsgruppe wurde durch Mitglieder zweier weiterer Kurse verstärkt. Inzwischen sind die "Ukulele Harmonists" eine Abteilung im Gesangverein Harmonie Tumlingen-Hörschweiler.

Die Ukulele hat – anders als die Gitarre – vier statt sechs Saiten hat. Ihre Ursprünge liegen in Portugal. Seefahrer brachten das Instrument nach Hawaii, von wo es sich dann neuerdings wieder verbreitete. Der hawaiianischen Name bedeutet hüpfender Floh.

Das Repertoire der "Ukulele Harmonists" ist breit gefächert. Es umfasst Volkslieder, und internationale Hits sowie auch Country-Songs und bekannte Filmmelodien. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.