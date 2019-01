Freudenstadt Überfall auf Sparkasse: Täter gefasst

Freudenstadt - Der Bankräuber, der am Montagmittag in Freudenstadt die Kreissparkassen-Filiale in der Nordstadt überfallen hat, ist gefasst. Der Flüchtige sei gegen 15 Uhr, etwa eine Stunde nach der Tat, in der Lauterbadstraße festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls mit einem Messer bewaffnet. Zuvor hatte er Geld erbeutet.