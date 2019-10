Freudenstadt Tunnel rückt ein ganzes Stück näher

Lärmschutzwälle am Ostportal

Aus Richtung Baiersbronn geht es in der heutigen Kurve in den Tunnel, die Bundesstraße 462 in der Boschenlochkurve in Richtung Stadt wird danach zurückgestuft. Am östlichen Eingang beim Straßenbauamt in Freudenstadt sind Lärmschutzwälle vorgesehen. Eine Spur der Stuttgarter Straße führt geradewegs in den Tunnel, die andere wird zum Linksabbieger in Richtung Innenstadt. Der Verkehr an dem Knotenpunkt wird durch eine Ampelanlage geregelt.

Burchard Stocks stellte ausführlich die Landschaftsplanung vor und ging auf die Umweltverträglichkeitsstudie ein. Man habe alle Gegebenheiten analysiert und Alternativen überprüft. Zur Tunnelmündung an der Stuttgarter Straße gebe es aber keine Alternative. Die Belüftung des Tunnels erfolge über die beiden Portale. Einen zentralen Kamin im Gebiet um den Stadtbahnhof werde es zur Entlüftung nicht geben.

Um zu vermeiden, dass während der Bauarbeiten belastetes Wasser in den Forbach fließt, werde man den Tunnel von der Innenstadt aus graben. Stocks nannte auch ein paar imposante Zahlen. So wird mit 160.000 bis 170.000 Kubikmeter Aushub gerechnet, das sind etwa 350.000 Tonnen. Dazu sind etwa 13.000 "Einwegfahrten" mit Kippsattelschleppern notwendig, was insgesamt rund 26.000 Fahrten ergibt. Der Abtransport erfolgt vom Ostportal aus über die Stuttgarter Straße. Zusätzliche An- und Abfahrten sind für die Anlieferung von Baumaterial notwendig.

Die Auswirkungen für die Umwelt halten sich laut Stocks in Grenzen. Am Westportal müssen rund 1500 Quadratmeter Wald gerodet werden. Mit dem Schutzgut Pflanzen und Tiere gebe es keine großen Probleme. Die Neuversiegelung betrage lediglich 650 Quadratmeter. Den Veränderungen und Beeinträchtigungen stünden nachhaltige Entlastungen von Verkehr, Lärm und Luftschadstoffen in Teilen des Stadtgebiets gegenüber, so das Fazit von Burchard Stocks.

Grenzwerte werden unterschritten

Den Technischen Umweltschutz erläuterte Frank Hildenbrand, Sachgebietsleiter beim Regierungspräsidium in Karlsruhe. Er zeigte Karten, die vor allem am Ostportal eine etwas höhere Lärmbelastung ausweisen. Dort sei ein Schallschutzkonzept notwendig, zum Beispiel mit Schallschutzfenstern an betroffenen Häusern. Großflächige Lärmminderungen gebe es dagegen an der Wohnbebauung im Stadtgebiet. Das gleiche gelte für die Luftschadstoffe. Deren Grenzwerte würden deutlich unterschritten.