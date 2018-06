Freudenstadt Tüten voller stinkenden Windeln abgestellt

Doch neulich trauten die Anwohner des Steinbeiswegs ihren Augen nicht. Hausmüll, der wohl nicht mehr durch die Öffnung des Abfalleimers passte, wurde einfach daneben gestellt. Plastiktüten, voll mit stinkenden Windeln, wie Bernhard Keller, Anwohner des Steinbeiswegs, weiß. Die ganze Nachbarschaft habe sich aufgeregt.

Die Stellen, an denen im Stadtgebiet Abfalleimer öfter mit Hausmüll gefüllt werden, sind dem Baubetriebsamt bekannt. "Unsere Mitarbeiter fahren sie fast täglich an", versichert Claus Grieshaber. Normalerweise werden die Abfalleimer einmal pro Woche geleert. Doch die Stelle am Steinbeisweg sei ihm bisher nicht bekannt gewesen, so Grieshaber. Den Abfalleimer an der Bank habe man aufgestellt, damit Schüler, des Berufsschulzentrums, die die Bank auch nutzen, ihren Abfall entsorgen können. Grieshaber versichert, dass das Baubetriebsamt jetzt auch den Abfallbehälter im Steinbeisweg im Auge behalten wird. "Man sollte so jemand mal erwischen", wünscht er sich, wohl wissend, dass die Chancen, ein Müllferkel zu schnappen, schlecht stehen.