Freudenstadt Trotz Vorstrafen nicht aufgehört

Laut der Zeugenaussage eines Kriminalhauptkommissars, der einen Überblick über die Ermittlungen gab, zeigte sich der Angeklagte bei den Durchsuchungen kooperativ, gab sowohl verschiedene Datenträger als auch Zugangsdaten bereitwillig heraus. Er sei auch nicht überrascht wegen des Tatvorwurfs gewesen, so der Zeuge.

Zwei Verurteilungen in der Vergangenheit

Über den Chatverlauf und den Gesendet-Ordner konnte der Besitz von bis zu 1700 kinder- und 400 jugendpornografischen Darstellungen seit 2015 nachgewiesen werden, manche davon auf mehreren Datenträgern. Verbreitet hat der Angeklagte in den vergangenen Jahren 100 kinder- und 50 jugendpornografische Darstellungen.

Auch gab sich der angeklagte 62-Jährige als zwölfjähriges Mädchen aus, dass Interesse an Achtjährigen hat. Bereits 2006 und 2010 war der zweifach geschiedene Mann wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt worden. Damals war zunächst eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verhängt worden, diese wurde erst in zweiter Instanz in eine Bewährungsstrafe umgewandelt.

Aus einem seinerzeit erstellten Gutachten ging hervor, dass der Mann neben persönlichen und partnerschaftlichen Problemen sowie Alkoholproblemen unter einer emotionalen Instabilität litt, eine Störung der Sexualpräferenz in sich trug, aber nicht vermindert schuldfähig war. An diesen Aspekten hat sich in der Zwischenzeit nichts verändert.

Der Mann wurde rückfällig. Eine Therapie bei einem Psychologen hatte er nach kurzer Zeit abgebrochen. Die vorsitzende Richterin, Jennifer Dallas-Buob, warf dem Angeklagten vor, dass er sich in der Zwischenzeit nicht um einen Weg gekümmert habe, mit dem er sein Verhalten hätte korrigieren können. "Er hätte eine Vermeidungsstrategie durch eine Therapie lernen müssen, um seinen Neigungen nicht nachzugehen", sagte sie. Inzwischen hat er einen festen Arbeitsplatz und trinkt keinen Alkohol mehr, aber seine Partnerin wusste bislang nichts von seinen Neigungen.

Im Verlauf der Verhandlung wurde deutlich, dass der Mann sich keine Gedanken über die Opfer gemacht hat und darüber, was das alles für sie bedeutet. "Ich kann mich nicht in sie hineinversetzen, das sind alles nur Bilder für mich", sagte er. Sein Verteidiger ergänzte, dass dies Abstumpfungsreaktionen seien, bei denen man sogar von Traumata sprechen könne. Thematisiert wurde deshalb eine Langzeittherapie statt eines Gefängnisaufenthalts.

Die Staatsanwaltschaft plädierte dafür, den Mann zu einer Gesamtstrafe von insgesamt zwei Jahren zu verurteilen. Günstig wirke sich zwar sein Geständnis aus, gegen ihn sprächen die gravierenden Vorstrafen. Auch sah der Staatsanwalt keine positive Prognose und attestierte mangelndes Problembewusstsein. Zudem hätten die Vorstrafen den Mann nicht zum Aufhören veranlasst. Deshalb solle die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.

Pflichtverteidiger Claus Unger erklärte, er sehe seinen Mandanten als zerrissene Persönlichkeit. Er setzte sich für eine Bewährungsstrafe mit einer vierjährigen Bewährungszeit ein. Innerhalb dieser Phase hielt er eine langfristige Therapie von mindestens einem Jahr für sinnvoll, nicht zuletzt auch wegen der besonderen Strafempfindlichkeit des Mannes.

Gericht sieht keine günstige Prognose

Das Schöffengericht kam jedoch in seinem Urteil, das bereits nach kurzer Beratung fiel, zur selben Auffassung wie die Staatsanwaltschaft: Das Urteil: eine zweijährigen Gefängnisstrafe. Strafverschärfend wirkte sich die Tatsache aus, dass es sich um teils harte pornografische Darstellungen handelte, die der Angeklagte bereits kurz nach seiner früheren Bewährungszeit bis kurz vor der jüngsten Durchsuchung besessen und verbreitet hat. Außerdem sah das Gericht bei dem Mann keine günstige Prognose.

"Er scheint sich die Neigung zur Paraphilie selbst nicht einzugestehen", hieß es in der Urteilsbegründung, weshalb auch keine Grundlage für eine weitere Bewährungsstrafe gesehen wurde.