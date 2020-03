Freudenstadt Trotz Coronavirus: Kein Rückgang von Blutspenden

Mehr zum Stand der Infektionen in der Region gibt es in unserem Newsblog.

Die Spendenbereitschaft sei jedoch nicht gesunken. Beim Blutspendetermin an der Theodor-Gerhardt-Schule (TGS) in Freudenstadt im Oktober 2019 gab es laut DRK-Kreisverband 218 Spendewillige, 207 Spender, davon neun Erstspender. Im Martin-Gerbert-Gymnasium Horb (MGG) waren es im März vergangenen Jahres 137 Spendenwillige, 128 Spender, darunter acht Erstspender.

In diesem Februar wurden 252 Spendewillige, 232 Spender, darunter 18 Erstspender, bei der Spendenaktion an der Theodor-Gerhard-Schule Freudenstadt gezählt, kurz darauf dann 119 Spendewillige, 114 Spender, darunter zehn Erstspender, im Martin-Gerbert-Gymnasium Horb.

Feinler: "Kein Grund zur Panik"

Solange man sich an bestimmte Tipps halte, gebe es keinen Grund zur Panik, so Feinler. Die DRK-Sprecherin empfiehlt, sich häufig und gründlich die Hände zu waschen und Einmaltaschentücher zu verwenden. Außerdem solle man sich in die Armbeuge niesen und sich dabei von anderen wegdrehen, sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen und nicht vergessen, sein Handydisplay zu reinigen.

Wer Blut spenden will, kann dies an folgenden Terminen tun: im Haus des Gastes in Alpirsbach am heutigen Montag von 14.30 bis 19.30 Uhr und in der Stadthalle in Dornstetten am Montag, 16. März, von 14 bis 19.30 Uhr. Weitere Termine sind in der Festhalle in Pfalzgrafenweiler am Mittwoch, 18. März, von 14 bis 19.30 Uhr sowie in der Turn- und Festhalle in Eutingen am Mittwoch, 25. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr.

"Jede Blutspende zählt und wird dringend benötigt", so Feinler.

Weitere Informationen: www.blutspende.de/blutspendetermine.