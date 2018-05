Freudenstadt Trainerwechsel beim VfB – Problem oder Lösung?

Das waren noch Zeiten, damals im ehemaligen Neckarstadion, als der VfB Stuttgart ganz oben mitspielte und unter Georg Wurzer zweimal Deutscher Meister und zweimal Deutscher Pokalsieger wurde. Das waren noch Zeiten, als ein Trainer fast 13 Jahre lang beim VfB Stuttgart tätig war. Als Georg Wurzer damals, 1947, den VfB übernahm, gab es die Bundesrepublik Deutschland noch gar nicht. 1950 wurde der VfB mit Georg Wurzer erstmals Deutscher Meister, der Bundeskanzler war Konrad Adenauer, und Deutschland war inzwischen in West und Ost geteilt. N ach 13 Jahren beendete Wurzer im April 1960 sein Traineramt beim VfB.

Doch die Zeiten von Ost und West sind genauso vorbei wie die Trainerkonstanz beim VfB Stuttgart. Nach Georg Wurzer schaffte es kein Trainer, länger als drei Jahre beim VfB zu bleiben.

Vielleicht liegt in der mangelnden Trainerkonstanz die Ursache für die kontinuierliche Rutschpartie nach unten, die mit dem wiederholten Abstieg zum Ende der Saison 2015/16 ihren bisherigen traurigen Höhepunkt fand. Dabei konnte sich der VfB Stuttgart in der Vereinsgeschichte oft genug gegen einen starken Gegner wie Bayern München durchsetzen. Wer erinnert sich nicht gerne an frühere Zeiten mit Mario Gomez oder Kasimir Balakov, als Siege gegen die Bayern nichts Ungewöhnliches waren. Wie sollen sich die Spieler und der Trainer aufeinander einstellen? Wie sollen neue Taktiken und Strategien eingeführt und umgesetzt werden, wenn die Trainer keine Chance dazu bekommen, sich längerfristig mit der Mannschaft zu beschäftigen? In den vergangenen acht Jahren hatte der VfB 13 verschiedene Trainer. Fragt man heute nach dem Namen des aktuellen Trainers, so kommt manch einer ins Grübeln. Heißt er nun Thomas Schneider, Huub Stevens, Hannes Wolf, oder war es doch noch mal ein anderer Name?