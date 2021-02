Freudenstadt Tourismus Direktor: "Wir sind am Hangeln"

Theater ohnehin ein Zuschussbetrieb

Theaterstücke anzubieten, sei weniger das Problem. Krause ist jedoch sicher, dass die Abstandsregeln noch über die Jahresmitte hinaus gelten werden. Da das rund 600 Zuschauer fassende Theater dann nur zu einem Bruchteil belegt werden könne, müssten Theatervorstellungen auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt betrachtet werden. Denn das Theater sei ohnehin ein Zuschussbetrieb.

Für das Theater im Kurhaus müssen jetzt Ensembles für die zweite Jahreshälfte verpflichtet werden – immer vor dem Hintergrund, dass die Vorstellung dann vielleicht doch noch abgesagt werden muss. Falls dies der Fall sei, könne Freudenstadt Tourismus als Veranstalter höhere Gewalt als Absagegrund geltend machen. Dadurch müsse dann wenigstens kein Honorar für die Künstler bezahlt werden. "Wir sind am Hangeln" beschreibt Krause die Situation. Ständig beobachte man die Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit in Verbindung stehenden Verordnungen. "Wir stehen aber in den Startlöchern", sagt Krause.

Sobald die Einschränkungen gelockert werden, wollen Michael Krause und sein Team in moderaten Schritten wieder Veranstaltungen anbieten. Dazu würden sich vor allem Freiluftveranstaltunggen oder kleinere Angebote, wie etwa Lesungen, anbieten. Krause weist zudem darauf hin, dass es für alle Räume im Kurhaus ein genehmigtes Hygienekonzept gibt. "Wir könnten also schnell wieder loslegen." Reservierungen von Räumen im Kurhaus und Kongresszentrum von außerhalb würden im Moment jedoch verlegt.

Ausgaben fallen etwas niedriger aus

Durch die Corona-Pandemie gibt es beim Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus nicht nur Einnahmeeinbrüche, auch bei den Ausgaben kann ein wenig gespart werden. So rechnet die Stadt 2020 mit einem geringeren Jahresverlust. Geplant waren rund 2,6 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird von einem Verlust von rund 2,3 Millionen Euro ausgegangen.

Neben den Theatervorstellungen gibt es auch noch Großveranstaltungen wie das Sommernachtsfest und Flammandra. "Ich kann mir Anfang Juli keine Veranstaltung vorstellen, zu der 12 000 Besucher kommen dürfen", so Krause realistisch. Und 12.000 Besucher brauche man beim Sommernachtsfest, das bereits im vergangenen Jahr abgesagt wurde, um kostendeckend rauszukommen. Die Feuershow Flammandra Ende August sei jedoch im Kalender noch eingeplant. Das jährliche Bundesligarennen der Mountainbiker auf der Strecke in Christophstal sei jedoch bereits abgesagt. Das Mach-Mit-Programm könne man anbieten, weil es überschaubar sei. Im Tourismusbereich sieht es im Moment sehr überschaubar aus. Auch die Messe CMT in Stuttgart, auf der Freudenstadt immer mit großem Aufwand präsent ist, fiel in diesem Jahr flach. "Alle Messeplanungen haben wir außen vor gelassen", betont Krause, "es ist eine beispiellose Zeit".

Gastronomie enttäuscht

Als Tourismusdirektor führt Krause regelmäßig Gespräche mit Hoteliers und Gastronomen. Alle seien enttäuscht, hätten aber auch Verständnis für den Lockdown, aber nicht unbedingt für die rigorose Schließung von Hotels und Gaststätten. Denn ein "ganz großer Prozentsatz" der Gastronomen und Hoteliers habe sich stets peinlich genau an die Hygienevorschriften gehalten. Doch es habe halt auch schwarze Schafe gegeben. Ein Hoffnungsschimmer für Krause ist jetzt der Impfstoff.