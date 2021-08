1 Tourismusdirektor Michael Krause mit seiner Stellvertreterin Carolin Moersch. Foto: Gauger

Veränderung an der Spitze von Freudenstadt-Tourismus: Tourismusdirektor Michael Krause scheidet aus gesundheitlichen Gründen zum 1. September aus dem Amt.

Freudenstadt - Seine Stellvertreterin Carolin Moersch wird das Amt kommissarisch übernehmen, teilt die Stadt Freudenstadt mit.

Von den bisherigen Tourismuschefs der Stadt war Michael Krause am längsten im Amt, nämlich 23 Jahre lang. In dieser gesamten Zeit war es für ihn das wichtigste Leitziel, "dass gemeinsam mit allen Akteuren die Transformation von der früheren, klassischen Kurstadt hin zu einer modernen und aktiven Tourismusdestination gelingt", so Krause.

Viele Akzente gesetzt

"Wir danken Herrn Krause sehr für die lange, erfolgreiche Arbeit für den Tourismus in der Stadt und darüber hinaus", so Oberbürgermeister Julian Osswald. Dass dieses Ziel erreicht wurde, würden nicht nur die vielen millionenschweren Investitionen der Hoteliers zum Ausdruck bringen. Auch mit Projekten wie dem DSV-Nordic-Aktivzentrum und dem Besucherzentrum auf dem Kniebis, der Mountainbike-Bundesligastrecke, dem Trekking-Camp oder dem Baumhaus im Teuchelwald seien wichtige Akzente gesetzt worden.

Einen weiteren Schwerpunkt habe Krause auf die Vernetzung mit den benachbarten Gemeinden und in der Region gelegt. Gemeinsam mit Patrick Schreib von der Baiersbronn-Touristik wurde die Schwarzwald-Plus-Karte auf den Weg gebracht, die sich mittlerweile sehr gut etabliert habe.

Außerdem kooperiere Freudenstadt bei Tourismus-Messen mit den Gemeinden Loßburg, Pfalzgrafenweiler und Alpirsbach. "Ich bin mir sicher, dass Freudenstadt gemäß dem Motto ›innen Stadt – außen wild‹ in eine aktive und spannende touristische Zukunft blicken kann", so Krause.