Carolin Schölzl (30) ist ab 1. Januar 2024 die neue Tourismusdirektorin der Stadt Freudenstadt. Sie folgt auf Michael Krause. Der Gemeinderat hat sie in einer nichtöffentlichen Sitzung einstimmig gewählt, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung berichtet.

„Wir kennen Carolin Schölzl schon seit Jahren und wissen ihre Arbeit, ihr Fachwissen und ihre Persönlichkeit sehr zu schätzen“, so Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU). „Wir freuen uns, diese wichtige Position so kompetent besetzen zu können. Das sei auch in Hinblick auf die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn 2025 von zentraler Bedeutung. Schölzl, die vor ihrer Hochzeit in diesem Jahr Moersch hieß, war von März 2020 an bereits stellvertretende Tourismusdirektorin und seit September 2021 kommissarische Geschäftsführerin der Freudenstadt Tourismus (FT). Darüber hinaus ist sie seit November 2021 Co-Geschäftsführerin der Schwarzwald Plus GmbH.

Schölzl ist gebürtige Freudenstädterin und laut der Mitteilung ein „Eigengewächs“ der Freudenstadt Tourismus. Nach ihrem Studium an der Dualen Hochschule in Ravensburg mit Abschluss als Bachelor in Betriebswirtschaftslehre: Tourismus mit Destinations- und Kurort-Management trat sie im Oktober 2016 als Mitarbeiterin in der Tourist-Info in die Freudenstadt Tourismus ein. Im Juni 2017 war sie zur Abteilungsleiterin Touristik ernannt worden, knapp drei Jahre später zur stellvertretenden Tourismus-Direktorin.

„Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit meinem großartigen Team die Stadt positiv gestalten kann. Mein Ziel ist es, die Lebensqualität und Attraktivität Freudenstadts zu fördern und dies Hand in Hand mit unseren touristischen Leistungsträgern zu tun“, so Schölzl.