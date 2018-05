Freudenstadt "Toller Tag" für Figaro im Kurgarten

Doch nicht nur der liebestolle Graf stört das junge Glück. Die bereits in die Jahre gekommene Haushälterin Marceline besteht auf einem Eheversprechen, das Figaro ihr einst gegeben haben soll und wird dabei nach allen Kräften von Bartolo unterstützt, der noch eine Rechnung mit Figaro offen hat.

Für weitere Verwirrung sorgt der Page Cherubim, der ausgerechnet am Tag der Hochzeit versucht, allen Frauen am Hof den Kopf zu verdrehen. Der schönste Tag seines Lebens werde für Figaro im wahrsten Sinne des Wortes zu einem "tollen" Tag, an dem es zu allerlei Intrigen und zahlreichen Liebeswirren kommt, so die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Doch zu guter Letzt wird die vertrackte Situation nach heillosem Durcheinander aufgeklärt, und nicht nur Marceline und Bartolo finden sich in völlig neuen "Umständen" wieder. Auch Graf Almaviva bekommt letztlich das, was er sich wünscht. Oder doch eher, was er verdient?

