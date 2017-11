Freudenstadt Tiere brauchen Ruhe

"Wegen der starken Schneefälle müssen wir im Moment allerdings von einem Ausflug in den Wald dringend abraten. Viele Bäume – auch im Nahbereich von Wegen und Loipen – drohen unter der Schneelast zu brechen", warnt Bernd Schindler, der das Loipenteam im Nationalpark koordiniert.

Für die Tiere im Nationalpark beginnt jetzt die härteste Jahreszeit. "Viele kämpfen bei Eis und Schnee ums nackte Überleben", sagt Urs Reif, leitender Ranger im Nationalpark. "Da es wenig Nahrung gibt, müssen die Tiere zu einem großen Teil von ihren Fettreserven zehren. Dabei kann jede Störung gefährlich werden." Menschen auf Schneeschuhen oder Langlaufskiern könnten, meist ohne es zu merken, erheblichen Schaden anrichten, wenn sie abseits der Wege laufen und so in Wildruhezonen eindringen. Hunde müssen an der Leine geführt werden. In diesem Winter wurden zusätzliche Ruhezonen für die Wildtiere eingerichtet. "Das Schild ›Wildtierschutzgebiet‹ zeigt, dass es sich um einen solchen Weg handelt", erklärt Urs Reif.

Weitere Informationen: www.schwarzwald-nationalpark.de