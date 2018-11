Freudenstadt Thalia kommt auf unteren Marktplatz

In den vergangenen Wochen wurde das Eisen-Wagner-Gebäude außen saniert. Voll des Lobes ist Reich dabei über die Handwerker und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Freudenstadt. Innen statte die Firma Thalia die Räume zum größten Teil selbst aus. Nach Reichs Kenntnisstand wird es auf mehreren Stockwerken Verkaufsflächen geben.

Die Entwicklung von Immobilienprojekten bezeichnet Tobias Reich, der in Horb die Anwaltskanzlei Avolegis betreibt, als "professionelles Hobby". Keinen Hehl macht er aus seiner Vorliebe für historische oder geschichtsträchtige Gebäude. Da passte das markante Haus am unteren Marktplatz mit seinen Stuckverzierungen im ersten Obergeschoss genau ins Bild.

Große Namen wichtig für Freudenstadt

Dass mit Thalia eine richtig große Kette nach Freudenstadt zieht, sieht Reich als Vorteil. Große Namen seien wichtig, damit auch weitere Filialisten nach Freudenstadt kommen.

Das Unternehmen Thalia hat die Zusammenarbeit mit Gudrun Krüper von der Arkadenbuchhandlung bestätigt. Seit knapp 20 Jahren stünden Gudrun Krüper und ihr Team den Freudenstädter Kunden mit der Leidenschaft für Bücher zur Seite, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Wirkung zum 1. April 2019 übergebe Krüper ihr Geschäft an Thalia und bleibe als Filialleiterin weiterhin für das Buchhandelsunternehmen tätig. Auch die fünf Buchhändlerinnen in Freudenstadt würden von Thalia weiterbeschäftigt.

"Die Arkadenbuchhandlung ist eine kulturelle Instanz in der Stadt. Das möchten wir beibehalten und freuen uns sehr, den Weg gemeinsam mit Frau Krüper und ihrem Team weiterzugehen", so Michael Wetzel, Vertriebsdirektor von Thalia. "Mir war besonders wichtig, meinen fünf Mitarbeiterinnen eine sichere Perspektive bieten zu können. Mit Thalia als Partner können wir den erfolgreichen Weg der Buchhandlung nicht nur langfristig sichern, sondern auch weiterentwickeln", wird Gudrun Krüper zitiert.

Eröffnung im Frühjahr 2019 geplant

Das vielseitige Veranstaltungsprogramm, für das die Arkadenbuchhandlung in Freudenstadt bekannt ist, soll laut Thalia weitergeführt werden. Das Unternehmen gibt eine Verkaufsfläche von 320 Quadratmetern an. Thalia sei schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Freudenstadt gewesen, heißt es.

"Als sich uns die Gelegenheit bot, die Fläche anzumieten, sind wir direkt auf Frau Krüper zugegangen, um eine für Freudenstadt optimale Lösung zu finden", sagt Michael Wetzel. Die Eröffnung der neuen Buchhandlung ist vor Ostern 2019 geplant. Die Arkadenbuchhandlung bleibt am Marktplatz bis dahin für Kunden geöffnet.

Das Angebot der neuen Buchhandlung werde ein Vollsortiment sowie sorgfältig ausgesuchte Geschenkideen und zum Buch passende Produkte umfassen. Auch das digitale Lesen finde einen Platz in der Buchhandlung, teilt Thalia mit. Neu seien innovative Dienstleistungen, die das Einkaufen einfach machen sollen. So könne man über das Tablet der Thalia-Buchhändler mobil im Laden bezahlen, ohne sich an der Kasse anstellen zu müssen. Mit der Filialabholung könnten Kunden Bücher online auswählen und bei Verfügbarkeit innerhalb von zwei Stunden vor Ort in der Buchhandlung abholen.