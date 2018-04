Freudenstadt TC Musbach sucht Nachwuchs

Freudenstadt-Musbach. Der Tennisclub hatte Mitgliederversammlung im gut besetzten Clubheim. Der Vorsitzende Boris Günter gab seinen Jahresbericht in einer Präsentation ab, was bei den Mitgliedern gut ankam. So konnte man anhand von vielen Bildern das Jahr 2017 gemeinsam Revue passieren lassen.

Schnupper-Tage am 1. und 6. Mai

Die bisherige Amtszeit Günters lief reibungslos, die Anlage steht gepflegt da, die Finanzen sind positiv, teilt der Verein mit. Einziger Sorgenpunkt seien die rückläufigen Mitgliederzahlen. Hier gelte es, gegenzusteuern. Deshalb finden in diesem Jahr einige Schnupper- und Werbetage statt, etwa bei "Musbach wandert" am 1. Mai und bei der Bürgermesse der Stadt Freudenstadt am 6. Mai.