Freudenstadt Tausende Besucher in Flanierlaune

Die Passanten und Flaneure konnten in fast mediterranem Flair das eine oder andere Schnäppchen machen. Auch mit dem Wetter hatten die Veranstalter Glück: Noch vor 18 Uhr sah es am Freitag danach aus, dass die lange Einkaufsnacht ins Wasser fallen könnte. Schwarze Gewitterwolken verdunkelten den Horizont, zogen dann aber in Richtung Schwäbische Alb ab. Danach strömten immer mehr Menschen auf den oberen Marktplatz, um dort über den Nachtflohmarkt zu schlendern. Neben den Einheimischen genossen ebenso auch Urlauber eine ansprechende Atmosphäre, darunter auch Besucher aus dem Frankfurter Raum.

Beschwingt spielten unter den Arkaden des oberen Marktplatzes die "Arkaden Jazzer". Mancher Besucher genoss dazu auf einer Sonnenliege einen kühlen Drink. Die Erlacher Höhe bot an ihrer Bar mehrere alkoholfreie Getränke an.

Musikalisch waren in der Stadt viele Richtungen geboten. Seit Jahren überzeugen "John and Blues Friends" mit gepflegtem Blues und Boogie. Den Auftritt der Band genossen die Gäste am Postmarktplatz unter sommerlichen Pergolen. Viel los war in der Reichsstraße. Dort begeisterte Alexander Vees – dicht umlagert – mit rockigen Tönen. Gut an kam auch die Blumenpracht in der Einkaufsstraße.