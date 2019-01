Freudenstadt Täglich 200 Essen, 35 Kuchen und 300 Tassen Kaffee

Wie Christel Frey sichtlich zufrieden bilanzierte, werden täglich 35 Kuchen gespendet und auch aufgegessen. Hinzu kommen rund 300 Tassen Kaffee, zubereitet und serviert von den vielen ehrenamtlichen Helfern. In diesem Jahr kommt dabei erstmals eine mit dem Logo der Freudenstädter Vesperkirche verzierte "Vesperkirchen-Tasse" zum Einsatz. Aber nicht nur was die Atmosphäre und den Zuspruch der Gäste, sondern auch was die Zusatzangebote anbelangt, ist Christel Frey zufrieden. So wurden die kostenlosen Friseurtermine und die erstmals angebotene medizinische Erstberatung rege angenommen.