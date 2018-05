Freudenstadt Summer Visions geht in eine neue Runde

Zwischen Haupt- und Stadtbahnhof sowie dem Sulzhau verkehrt laut Veranstaltern durchgängig ein Shuttle. Die Aftershow soll es den Gästen ermöglichen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abzureisen, damit sie nicht aufs Auto angewiesen sind. Die Gäste kommen hauptsächlich aus dem Raum Stuttgart, aber auch aus Freudenstadt, Villingen-Schwenningen, Karlsruhe und sogar aus Köln. 4000 waren es voriges Jahr.

Der Sicherheit dient auch der Shuttleservice, der insbesondere am Ende wie am Schnürrchen klappen muss, so Bidermann. Sonst kämen die Leute noch auf die Idee, an der Bundesstraße entlang nach Freudenstadt zu laufen. Das habe aber in den letzten Jahren immer gut geklappt. Doch auch bei den etwa 40 Künstlern ist logistisches Geschick bei der An- und Abreise gefragt.

Vorbereitungen laufen seit sechs Monaten

Seit sechs Monaten laufen die Planungen für das Festival. So weit im Voraus müsse man die angesagten DJs buchen, so Bidermann. Seit Sonntag bauen Mitglieder des Organisationsteams – es besteht aus etwa zwölf Personen – auf dem Sulzhau auf. Und die Vorbereitungen sind noch nicht vorbei: Am Freitag wird wohl noch bis spät in die Nacht die Technik und die Beleuchtung gecheckt.

Wert legt das Team auch auf Lärmmessungen. Im Radius von einem bis zwei Kilometern prüfen die Teammitglieder die Lautstärke in der Umgebung, damit niemand im nahen Krankenhaus belästigt wird. Auch die Bühnen sind so ausgerichtet, dass der Schall in Richtung Besenfeld geleitet wird. Es soll vermieden werden, dass die Lautstärke bei den Acts gemindert werden muss. Denn eines sei sicher: "Wenn ich jemandem wie Brejcha beim Auftritt die Anlage runter drehe, kommt er nicht wieder", so Bidermann.

Das Team wolle am Sonntagmorgen auch am Hauptbahnhof darauf achten, dass die Heimkehrer nicht Müll liegen lassen – auch wenn Bidermann da eher die Bahn in der Verantwortung sieht.

Tickets:

In den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Calw, Freudenstadt, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil und Schramberg. Die Ticket-Hotline ist unter Telefon 07423/ 78790 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online gibt es Tickets unter www.schwabo.de/tickets.