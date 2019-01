Freudenstadt Suche nach Unerwartetem – mit Abhak-Liste

"Wir stecken mitten drin", so die vielgereiste Unternehmerin. Und so glich ihr Vortrag über weite Strecken eher einer Gegenwartsbeschreibung – phasenweise nicht bahnbrechend neu. Aber so gerafft und unterhaltsam aufbereitet bekommt man es auch nicht alle Tage serviert. Und so versöhnlich. Eine tröstliche Botschaft: vielen andern geht’s auch nicht besser. Und es gibt triftige Gründe für stoisches Festhalten: Veränderung – darauf sei das menschliche Gehirn nicht programmiert. Es suche lieber nach bekannten Mustern, was in der Steinzeit überlebenswichtig gewesen sei, und finde deshalb stets bevorzugt das Altbekannte. Als "Neu-Blindheit" bezeichnete Huber das.

Dennoch gibt es einen Wandel. Die "industrielle Biografie" mit uniform-vorhersehbarem Ablauf "Kindheit – Beruf – Rente" gebe es nicht mehr, stattdessen die "Multigrafie des 21. Jahrhunderts" mit weiteren Zwischenstationen: "Nach dem Studium erst mal nach Australien", dann die "Rush-Hour" mit Kind, Ehe, Karriere, Hauskauf und erster Scheidung zwischen 30 und Mitte 50, gefolgt von der Phase "zweiter Aufbruch, zweite Pubertät", in der ausprobiert werde, was man sich zuvor nicht getraut habe. Dann der "Un-Ruhestand" und erst am Ende das Alter jenseits der 80. Ein Beruf, ein Arbeitgeber, ein Partner – vorbei in der individualistischen Gesellschaft. "Zeitlich befristete Treue" nannte Huber das und löste damit auch in den Reihen der Kirchenvertreter Gelächter aus.

Das Leben sei anstrengender, aber auch variantenreicher. Eine Achterbahn. Die "Suche nach sich selbst" und die alte Sehnsucht nach Bindung und Zugehörigkeit bildeten die ­"Spannung der Moderne". Es gebe neue Verbünde wie die Wahlfamilien, zu denen Freunde, Nachbarn und "auch gerne mal der Ex" gehören. Essen wird neu definiert, wird zur "Nahrung für die Seele". Der "Wohlstandsbauch", früher Zeichen überwundener Not, sei kein Ideal mehr. Gesundheit werde durch den "mündigen Patienten" neu definiert – individuell in Deutung und Behandlung, bei einem schier unendlichen Auswahlangebot und stetig wechselnden Trends bis hin zu "Kiffen auf Rezept". Personalisierte Behandlung. Leben mit Gebrechen, Hauptsache, man fühle sich wohl. "Man könnte es Gesundheitszufriedenheit nennen. Aber was da rauskommt, ist, gelinde gesagt, unklar", so Huber.